روسيا.. احتجاز مشتبه به تاسع في الهجوم على حفل موسيقي

أفادت محكمة منطقة باسماني في موسكو على تيليغرام إنها قضت، اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، لطف الله نزريماد وهو المشتبه به التاسع في الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية الأسبوع الماضي حتى 22 مايو أيار في انتظار محاكمته.

وفي وقت سابق، أكد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن روسيا ستتعقب المسؤولين عن مذبحة قاعة الحفلات أينما كانوا وأيا كانوا.

وأدلى ميدفيديف، الذي قال إنه يجب ملاحقة وقتل مدبري الهجوم الذي وقع قرب موسكو، بالتصريح في منشور على حسابه الرسمي بتطبيق تيليجرام.

وأضاف “سننتقم لكل واحد (من القتلى والجرحى). والمتورطون، بغض النظر عن بلدهم الأصلي ووضعهم، أصبحوا الآن هدفنا الرئيسي والمشروع”.

ونكست روسيا الأعلام مؤخراً حدادا على مقتل 137 شخصا بنيران أسلحة آلية في حفل لموسيقى الروك على مشارف العاصمة في أكثر هجوم يسقط فيه قتلى في روسيا منذ عقدين.