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روسيا.. اعتقال أكثر من 1000 شخص في احتجاجات مناهضة لإعلان التعبئة

منذ 51 دقيقة
احتجاجات في روسيا ضد قرار التعبئة

احتجاجات في روسيا ضد قرار التعبئة

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قالت منظمات حقوقية روسية، الأربعاء، إنه تم اعتقال أكثر من 1000 شخص في أنحاء روسيا خلال احتجاجات ضد إعلان التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

واعتُقل 1026 شخصا على الأقل الأربعاء في روسيا خلال تظاهرات في أنحاء البلاد احتجاجا على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية للمدنيين للقتال في أوكرانيا.

وقالت منظمة “أو في دي – إنفو” إن تظاهرات خرجت في 38 مدينة روسية على الأقل، في أكبر احتجاجات منذ تلك التي أعقبت قرار موسكو إرسال جنود إلى أوكرانيا في شباط/فبراير.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق اليوم استدعاء مئات آلاف الروس للقتال في أوكرانيا محذرا الغرب من أن موسكو “ستستخدم كل الوسائل” المتاحة لها للدفاع عن نفسها.

“ليس خدعة أو مزحة”

وأكد أن “الأمر ليس خدعة أو مزحة” متهما الدول الغربية بمحاولة “تدمير” روسيا واللجوء إلى “الابتزاز النووي” حيالها، ملمحاً بذلك إلى أنه مستعد لاستخدام السلاح النووي.

فأمام هجوم مضاد وخاطف للقوات الأوكرانية، اختار الرئيس الروسي على ما يبدو التعويل على تصعيد النزاع مع إجراء يفتح الباب أمام إرسال مزيد من الجنود الروس إلى شرق أوكرانيا، بحسب ما أفادت رويترز.

فبعد الاعلان الثلاثاء عن إجراء استفتاءات في أربع مناطق يحتلها الروس في شرق أوكرانيا وجنوبها اعتبارا من الجمعة بشأن ضمها لروسيا، جاء قرار التعبئة هذا ليشكل منعطفا مهما في النزاع.

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