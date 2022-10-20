روسيا: الأسلحة الغربية لأوكرانيا تشق طريقها للسوق السوداء

أشارت روسيا الى أن الأسلحة المتطورة التي يزوّد بها الغرب أوكرانيا تشق طريقها إلى السوق السوداء، ثم إلى أيدي الجماعات المتطرفة والإجرامية في الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وآسيا.

ومنذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 شباط في أكبر غزو بري بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أرسلت القوى الغربية مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا في محاولة لمساعدتها على محاربة القوات الروسية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زخاروفا” أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أرسلت ما لا يقل عن 700 نظام مدفعي و80 ألف نظام صاروخي و800 ألف قذيفة مدفعية و90 مليون طلقة ذخيرة.

وقالت للصحفيين في موسكو: “جزء كبير من هذه الأسلحة دخل بالفعل أو سيدخل قريبا السوق السوداء… يواجه المجتمع الدولي هذا حاليا”.

الى ذلك، لفتت إلى أنّ “الشحنات العسكرية لحلف شمال الأطلسي ينتهي بها المطاف في أيدي الإرهابيين والمتطرفين والجماعات الإجرامية في الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا”.

وتحذّر روسيا منذ فترة طويلة من أن الأسلحة الموجهة إلى أوكرانيا يمكن أن تشق طريقها إلى أيدي المجرمين، على الرغم من عدم تقديمها تفاصيل حول المكان الذي قد تنتهي إليه الأسلحة.

وقالت زخاروفا إن الاتحاد الأوروبي طرف في الصراع في أوكرانيا لأنه زود كييف بمجموعة من الأسلحة المتطورة.