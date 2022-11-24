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روسيا: الاتصالات مع الوكالة الدولية حول محطة زابوريجيا "بناءة"

منذ 6 دقائق
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا

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قال سيرجي ريابكوف مساعد وزير الخارجية الروسي، الخميس، إن الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص سلامة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا، “بناءة” وواعدة بعض الشيء.

وتعرضت محطة زابوريجيا، التي سيطرت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، لقصف جديد في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تجدد الدعوات التي تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء منطقة حماية حولها للحيلولة دون حدوث كارثة نووية.

واجتمع المدير العام للوكالة مع وفد روسي في إسطنبول أمس الأربعاء لمناقشة سلامة المحطة التي تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن قصفها.

وأثار القصف المتكرر للمحطة مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فحسب من مكان وقوع أسوأ حادث نووي في العالم، أي كارثة تشيرنوبل عام 1986.

    المصدر :
  • رويترز

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