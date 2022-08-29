روسيا: الاقتصاد سينكمش بأقل من 3% هذا العام

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، الاثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من ثلاثة في المئة هذا العام بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا على الاقتصاد.

وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط “بما يزيد قليلا على اثنين في المئة هذا العام”. وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض “لا يزيد على واحد في المئة” في 2023 .

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.

قال صندوق النقد الدولي إن أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا العام مع توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في عام 2022، وفقا لآخر توقعاته المنشورة، وهو أقل بكثير من تراجع بنسبة 8,5% توقعه الصندوق في نيسان/أبريل. لكنه رجح أن يكون الانكماش في عام 2023 أقل من المتوقع (3,5% بدلاً من 4,7%).

أفاد تقرير لجامعة يال بأن تأثير العقوبات الغربية على اقتصاد روسيا كبير ويتجاوز بكثير الأرقام الرسمية.

وأوضح التقرير أن هذه العقوبات نجحت في “شل الاقتصاد الروسي تماما وعلى جميع المستويات”.

وأضاف بأن مغادرة الشركات العالمية لروسيا والعقوبات “تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل” خصوصا أن موسكو تجد صعوبات بالغة في توفير “قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية”. وأن رهان روسيا على الصين يبدو غير واقعي.