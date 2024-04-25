روسيا البيضاء: أحبطنا هجوماً على مينسك بطائرات مسيرة من ليتوانيا

نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن رئيس جهاز الأمن في روسيا البيضاء =الخميس قوله إنه جرى إحباط هجوم على العاصمة مينسك بطائرات مسيرة أطلقت من ليتوانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس لجنة أمن الدولة في روسيا البيضاء إيفان تيرتل قوله “نفذت لجنة أمن الدولة، بالتعاون مع زملاء من وكالات إنفاذ القانون الأخرى، عددا من التدابير الأمنية الصارمة مؤخرا، والتي مكنت من منع ضربات طائرات مسيرة مقاتلة من أراضي ليتوانيا على أهداف في مينسك وضواحيها”.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان قد قدم أي دليل يدعم هذت الاتهام.

وقال المتحدث باسم الجيش الليتواني في بيان ردا على ذلك إن الجيش لم ينفذ أي تحرك عدائي ضد دول أخرى.

وتعد روسيا البيضاء حليفة لروسيا وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها لشن غزوها لأوكرانيا في فبراير\شباط 2022.