روسيا البيضاء: التدريبات المشتركة للقوات الجوية مع روسيا أغراضها دفاعية

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن مجلس الأمن في روسيا البيضاء قوله (الأحد 15-1-2023) إن التدريبات المشتركة للقوات الجوية مع روسيا، التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، هي لأغراض دفاعية بحتة وستركز على مهام الاستطلاع وطرق إحباط هجوم محتمل.

وقالت مينسك أيضا أنها “مستعدة” لأي “أعمال استفزازية” من أوكرانيا، بعد أن أثارت موجة من النشاط العسكري بها مخاوف جديدة لدى كييف والغرب من احتمال أن تكون روسيا تستعد لاستخدام حليفتها، التي كانت بمثابة نقطة انطلاق للغزو في فبراير شباط الماضي، لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا.

وفي تطور موازٍ، أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عزم عدد من الدول الغربية على إرسال شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف “إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب”.

وأضاف “نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر”.

وقال ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ بشنّه هجوماً على أوكرانيا.

وأوضح “لقد بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة. نرى اخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة”، لكن الروس “أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم”.