الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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روسيا البيضاء تجري تدريبات للقوات الجوية

منذ ساعة واحدة
جيش بيلاروسيا

جيش بيلاروسيا

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قالت وزارة الدفاع، الثلاثاء، إن القوات الجوية في روسيا البيضاء ستجري تدريبات عسكرية في الفترة من التاسع حتى 25 أغسطس آب الجاري.

وأضافت الوزارة أن التدريبات ستتضمن إطلاق النار باستخدام الذخيرة الحية وستتم على مرحلتين، الأولى من التاسع حتى 11 أغسطس آب في روسيا البيضاء ثم في قاعدة أشولوك التدريبية في روسيا بين 22 و 25 من الشهر نفسه.

منذ حشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية قبل انطلاق العملية العسكرية، دخلت جارتهما بيلاروسيا على خط الحرب بإعلان دعمها لموسكو، حتى بعد أن طالتها العقوبات، فيما يؤشّر لعلاقات ومصالح استثنائية دفعتها لتحمل المخاطرة.

ومؤكّدًا وقوفه بجانب روسيا، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو: “مُهمّتنا منع طعن القوات الروسية المتقدمة من الخلف، ويجب ألا نسمح بذلك أبدًا، فهو أقرب إلى الخيانة”.

ولم يقتصر موقف لوكاشينكو على مساندة القوات، بل امتد إلى مهاجمة أوكرانيا بعد اعتراض وتدمير صاروخ “توتشكا-أو” أطلقته نحو بلاده، حسب الجانب البيلاروسي.

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