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روسيا البيضاء تجري تفتيشا نوويا بالتعاون مع روسيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2024 8:08 مساءً
خريطة روسيا البيضاء الحدودية

خريطة روسيا البيضاء الحدودية

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قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن روسيا البيضاء بدأت مراجعة جاهزية جيشها لنشر أسلحة نووية تكتيكية، وذلك بالتزامن مع استعدادات لتدريبات نووية تجريها روسيا.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا الرسمية عن وزير الدفاع فيكتور خرينين قوله إن الرئيس الكسندر لوكاشينكو أمر بإجراء تفتيش مفاجئ للقوات المسؤولة عن مثل هذه الأسلحة.

وقال خرينين إنه خلال التفتيش “سيتم فحص جميع الأنشطة المتعلقة بالتخطيط والإعداد واستخدام الضربات بأسلحة نووية تكتيكية”.

وقال لوكاشينكو في أبريل نيسان إن “عشرات” الأسلحة النووية التكتيكية الروسية تم نشرها في روسيا البيضاء بموجب اتفاق أعلنه العام الماضي مع الرئيس فلاديمير بوتين كإجراء لردع الغرب.

    المصدر :
  • رويترز

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