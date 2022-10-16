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روسيا البيضاء تستضيف قرابة 9 آلاف جندي روسي

منذ 5 دقائق
علما روسيا وبيلاروسيا

علما روسيا وبيلاروسيا

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قالت وزارة الدفاع في مينسك، الأحد، إن ما يقل قليلا عن تسعة آلاف جندي روسي سيتمركزون في روسيا البيضاء في إطار “الحشد الإقليمي” للقوات لحماية حدودها.

وغرد فاليري ريفينكو، مدير إدارة شؤون التعاون الدولي العسكري بوزارة الدفاع، عبر تويتر “بدأت أول قطارات القوات الروسية المشاركة في (الحشد الإقليمي) في الوصول إلى روسيا البيضاء”. وتابع “سيستغرق الانتقال عدة أيام”.

وأضاف “سيكون العدد الإجمالي أقل من 9 آلاف جندي بقليل”.

وأضاف أن مزيدا من المعلومات ستقدم في إفادة صحفية للملحقين العسكريين.

وقال أليكساندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء الأسبوع الماضي إن قواته ستنتشر مع قوات روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، عازيا ذلك إلى ما وصفه بتهديدات من أوكرانيا والغرب.

وعبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، عن خشيته من تورط بيلاروسيا في الحرب الأوكرانية إلى جانب روسيا.

وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه بحث مع رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، التحضير لقمة الناتو العام المقبل في فيلنيوس.

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده اتفقت مع روسيا على نشر قوة عمل عسكرية مشتركة ردا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد.

وزعم لوكاشينكو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا كانت تستعد لإطلاق صواريخ على بيلاروسيا، معلنًا تعزيز دعم مينسك للجهود الحربية الروسية، حسب ما ذكرت “رويترز”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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