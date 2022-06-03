روسيا البيضاء تعلن استعدادها لنقل الحبوب الأوكرانية عبر اراضيها

نقلت وكالة بيلتا للأنباء عن ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء قوله اليوم الجمعة إن مينسك مستعدة للسماح بنقل الحبوب الأوكرانية إلى موانئ بحر البلطيق إذا تم السماح لروسيا البيضاء بشحن بضائعها من تلك الموانئ.

وأوكرانيا، الدولة الرئيسية المصدرة للحبوب، غير قادرة على استخدام موانئها على البحر الأسود لنقل منتجاتها منذ قيام روسيا بإرسال الآلاف من قواتها إلى البلاد يوم 24 فبراير شباط.

والصادرات من أوكرانيا عبر روسيا البيضاء واحد من البدائل التي تبحثها الأمم المتحدة بهدف زيادة إمدادات الحبوب العالمية في وقت يلوح فيه شبح أزمة غذاء كبيرة. ومن بين البدائل الأخرى إنهاء إغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وذكرت وكالة بيلتا للأنباء أن لوكاشينكو قال في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة إن روسيا البيضاء مستعدة لتخصيص الطاقة المطلوبة في سككها الحديدية لصادرات الحبوب الأوكرانية. وأضافت أنه اقترح إجراء محادثات بين روسيا البيضاء وأوكرانيا والدول المستعدة لفتح موانئها لتحقيق هدف الأمم المتحدة بهذا الشأن.