روسيا البيضاء تعلن تصديها لضربات صاروخية أوكرانية

نقلت وكالة بيلتا للأنباء التي تديرها الدولة في روسيا البيضاء عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قوله اليوم السبت إن أوكرانيا حاولت قصف منشآت عسكرية في أراضي روسيا البيضاء منذ ثلاثة أيام لكن تم اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها.

وقال لوكاشينكو، الذي لم يقدم أدلة على هذا الزعم، إن روسيا البيضاء لا تريد حربا مع أوكرانيا، لكنها ستقاتل إذا حدث غزو لأراضيها.

ولم يدل الجيش الأوكراني بتعليق حتى الآن.

ونقلت بيلتا عن لوكاشينكو قوله “إنهم يستفزوننا. سأقول لكم شيئا، منذ ثلاثة أيام، ربما أكثر قليلا، جرت محاولة لقصف منشآت عسكرية على أراضي روسيا البيضاء من أراضي أوكرانيا.

“لكن … تمكنت الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات (بانتسير) من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية”.

وقال لوكاشينكو إنه لا توجد قوات من روسيا البيضاء تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا في إطار ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” هناك.

وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها في إرسال قوات إلى أوكرانبا يوم 24 فبراير شباط.