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روسيا البيضاء ستُجري مناورات بالذخيرة الحية مع القوات الروسية

منذ 42 دقيقة
علم روسيا البيضاء

علم روسيا البيضاء

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع في روسيا البيضاء قولها الاثنين، إنها ستُجري مناورات بالذخيرة الحية وعمليات إطلاق صواريخ موجهة مضادة للطائرات مع القوات الروسية.

ونقلت إنترفاكس عن مسؤول دفاعي في مينسك قوله “من المزعم نشر وحدات عسكرية من التشكيلات في أربع مناطق تدريب في جمهورية روسيا البيضاء في الجزء الشرقي والأوسط من البلاد، ستبدأ “الوحدات” بعدها في إجراء أنشطة تدريب قتالية”.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء الأسبوع الماضي إن قوات روسية ستنتشر في البلاد لتشكيل “تجمع إقليمي” جديد وسط مزاعم مينسك عن استعدادات أوكرانية لمهاجمة أراضيها، ولم تقدم روسيا البيضاء أدلة على ذلك.

وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا قدم دعما لوجستيا وسياسيا لغزو موسكو لأوكرانيا.

وقبل فترة وجيزة من الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير\شباط، وصلت قوات روسية إلى روسيا البيضاء لإجراء ما وصفته موسكو بأنه تدريبات عسكرية، وجاء ذلك قبل شن هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف.

    المصدر :
  • رويترز

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