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روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية "يثير العديد من الأسئلة"

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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أشارت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إلى أن تصريح وزير إسرائيلي الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة يثير العديد من التساؤلات.

وأوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن المشاركة في اجتماعات الحكومة “حتى إشعار آخر”.

فعندما سئل في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي، أجاب إلياهو “هذه إحدى الوسائل”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها “يثير ذلك العديد من الأسئلة”.

ولا تعترف إسرائيل علنا بامتلاكها أسلحة نووية على الرغم من أن اتحاد العلماء الأمريكيين يقدر أن إسرائيل لديها نحو 90 رأسا نوويا.

وأضافت زاخاروفا “السؤال الأول.. اتضح أننا نسمع بيانات رسمية حول وجود أسلحة نووية؟”.

وأردفت متساءلة أنه لو أن الأمر كذلك فأين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتشون النوويون الدوليون؟.

وأثارت تصريحات إلياهو إدانة من أنحاء العالم العربي وفضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدها مسؤول أمريكي “مرفوضة”، ودعت إيران إلى رد دولي سريع.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على منصة إكس قائلا “على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراء فوري ومستمر لنزع سلاح هذا النظام الوحشي والعنصري. إن غدا يعد متأخرا”.

    المصدر :
  • رويترز

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