الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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روسيا: التضخم سيكون في حدود 12-13% في 2022

منذ 8 دقائق
التضخم

التضخم

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قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف اليوم الواقع إن التضخم في روسيا سيكون في حدود 12-13 بالمئة في 2022 بينما من المنتظر أن يتحدى الاقتصاد التوقعات الأكثر تشاؤما لشبه انهيار في مواجهة العقوبات الغربية.

وتوقع بيلوسوف أن طلب المستهلكين سيهبط 4.2 بالمئة هذا العام وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض حوالي اثنين بالمئة في 2022 ونحو واحد بالمئة في 2023.

وخلال اجتماع للحكومة أُذيع تلفزيونيا، قال بيلوسوف أيضا إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازي الهادفة لإستبدال السلع الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسي.

وأضاف أن الواردات الاستثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20 بالمئة ومن غير المتوقع أن تتعافى سريعا.

    المصدر :
  • رويترز

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