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روسيا: التعاون مع إيران مستمر.. ولن نخضع لإملاءات أميركا

منذ 18 دقيقة
روسيا وإيران

روسيا وإيران

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنّ التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأنّ واشنطن طلبت من طهران التوقف عن بيع طائرات مسيرة لموسكو.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف اليوم السبت: “لا توجد تغييرات والتعاون مع إيران سيستمر.. نحن (روسيا وإيران) نتمتع بالاستقلالية ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة والتابعين لها”.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق هذا الشهر نقلًا عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات، إن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن بيع الطائرات المسيرة المسلحة التي تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا.

وبدأت روسيا في استخدام طائرات شاهد المسيرة الإيرانية الصنع في شن هجمات في عمق أوكرانيا العام الماضي.

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها سبق وأن قالت إن هذه الطائرات أُرسلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ونفت موسكو استخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض في يونيو حزيران إن إيران نقلت عدة مئات من الطائرات المسيرة إلى روسيا منذ أغسطس/ آب 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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