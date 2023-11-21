روسيا: التعايش مع "النظام" الأوكراني الحالي غير ممكن

أعلن دبلوماسي كبير بوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا يمكنها التعايش مع “النظام” الأوكراني الحالي وستقاوم قوة حلف شمال الأطلسي طالما ظلت موسكو بحاجة إلى تحقيق أهدافها.

وقال السفير في وزارة الخارجية الروسية المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية روديون ميروشنيك للصحفيين في موسكو إن “النظام الحالي خبيث للغاية، ولا نرى أي خيارات للتعايش معه في الوقت الحالي”.

وأضاف ميروشنيك أن أوكرانيا ارتكبت جرائم بحق مدنيين وأن حلف شمال الأطلسي زود أوكرانيا بأسلحة محظورة لكن الغرب سيفقد الاهتمام بأوكرانيا في نهاية المطاف.

وقال ميروشنيك “يمكننا أن نقاوم حلف شمال الأطلسي طالما نحتاج إلى إنجاز المهام التي حددها الرئيس (الروسي)”.