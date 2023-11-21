الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: التعايش مع "النظام" الأوكراني الحالي غير ممكن

منذ 6 دقائق
علما روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلن دبلوماسي كبير بوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا يمكنها التعايش مع “النظام” الأوكراني الحالي وستقاوم قوة حلف شمال الأطلسي طالما ظلت موسكو بحاجة إلى تحقيق أهدافها.

وقال السفير في وزارة الخارجية الروسية المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية روديون ميروشنيك للصحفيين في موسكو إن “النظام الحالي خبيث للغاية، ولا نرى أي خيارات للتعايش معه في الوقت الحالي”.

وأضاف ميروشنيك أن أوكرانيا ارتكبت جرائم بحق مدنيين وأن حلف شمال الأطلسي زود أوكرانيا بأسلحة محظورة لكن الغرب سيفقد الاهتمام بأوكرانيا في نهاية المطاف.

وقال ميروشنيك “يمكننا أن نقاوم حلف شمال الأطلسي طالما نحتاج إلى إنجاز المهام التي حددها الرئيس (الروسي)”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مستشفى سيليدوف الذي طاله القصف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف: قصف روسي يطال مستشفى في شرق أوكرانيا
من آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
مصدر تركي: مجموعة دول إسلامية تضغط لوقف إطلاق النار في غزة
الأسهم الأوروبية
تحركات محدودة للأسهم الأوروبية وسط خسائر في القطاع المالي

الأكثر قراءة

استهداف كتائب القسام لدبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
خبير عسكري يعلق على عمليات القسام الأخيرة.. العناصر المنفذة "غير عادية"
عناصر تابعين لحزب الله
كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟
الدكتور علي خليفة رئيس حركة التحرر الشيعي
رئيس حركة التحرر الشيعي: الشيعة ضد الحرب.. ولن نستطيع تحمل النتائج الكارثية