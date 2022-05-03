روسيا: الجيش بدأ بقصف مصنع آزوفستال في ماريوبول

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ القوات الروسية بدأت قصف مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا، بعدما استغل جنود أوكرانيون وقفًا لإطلاق النار للتمركز في مواقع لإطلاق النار هناك.

ونسبت وكالة الاعلام الروسية إلى الوزارة قولها “جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وكان يتعين إجلاء المدنيين من منطقة آزوفستال. استغل جنود آزوفستال والجنود الأوكرانيون المتمركزون في المصنع (وقف إطلاق النار). خرجوا من الطابق السفلي، واتخذوا مواقع لإطلاق النار في المنطقة وفي مباني المصنع”.

وأضافت الوزارة “شرعت وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية الآن في استخدام المدفعية والطيران لتدمير مواقع إطلاق النار هذه.”

ويعدّ مصنع آزوفستال آخر المعاقل التي احتمى فيها مدنيون وعسكريون أوكران في مدينة ماريوبول.

وكان الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” قد كشف أنّ أول مجموعة تضم 100 مدني أوكراني كانت قد أُجليت من مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول ستصل إلى مدينة زابوريجيا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية.

من جهتها، اشارت وزارة الدفاع الروسية الى أنه تم إجلاء نحو خمسين مدنيا يوم السبت من منطقة مصنع “أزوفستال”.

يذكر أنّ محنة المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي واجهت أسابيع من القصف قبل أن تستولي القوات الروسية على معظمها، مبعث قلق إنساني مع دخول الحرب شهرها الثالث.

ويعتقد أن الآلاف قد لاقوا حتفهم فيما نفدت إمدادات المياه والغذاء والدواء من أولئك الذين ما زالوا عالقين في مجمع آزوفستال المحاصر، الذي وفر مأوى لكثيرين بفضل شبكة المخابئ والأنفاق التي تقع أسفله.