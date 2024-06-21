روسيا: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم بمسيرات على مدينة سيفاستوبول

قال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا ميخائيل رازفوجاييف اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وأسقطت بالفعل أربع طائرات منها.

وكتب رازفوجاييف على تيليجرام أنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقا أمنيا ثنائيا مدته عشر سنوات يستهدف تعزيز دفاعات أوكرانيا أمام روسيا.

وقالت وزارة الدفاع في البلاد قولها اليوم، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم خلال الليل.

وقالت الوزارة أيضا إن القوات الروسية دمرت ست مسيرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود.