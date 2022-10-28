الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
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روسيا: الدول الأشد فقرا تحصل على 3% فقط من صادرات الغذاء

منذ 8 دقائق
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

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قالت روسيا الجمعة إن الدول الأشد فقرا تحصل على ثلاثة بالمئة فقط من صادرات الغذاء التي تتم في إطار اتفاق توسطت فيها الأمم المتحدة لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وإن نصف الشحنات تذهب للدول الغربية.

وقالت في بيان “اتضح أن الموقع الجغرافي للدول المتلقية لهذه الشحنات لا يتسق بالمرة مع الأهداف الإنسانية المعلنة من قبل”.

وأضافت “تلقت الدول الأكثر حاجة مثل الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان ثلاثة بالمئة فقط من الغذاء، وأغلبها من برنامج الأغذية العالمي”.

ومنذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا في تركيا يوم 22 يوليو\تموز على مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة، صدرت أوكرانيا ملايين الأطنان من الذرة والقمح ودوار الشمس والشعير وبذور اللفت والصويا.

واشتكى الرئيس الروسي ومسؤولون روس من وجود مشاكل تعيب الاتفاق، مما أثار مخاوف من انسحاب موسكو منه ما لم تنفذ مطالبها.

وقال مسؤولون غربيون مطلعون على محادثات الحبوب إن أي إمدادات إلى الأسواق العالمية من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، تخفف من حدة أزمة الغذاء.

    المصدر :
  • رويترز

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