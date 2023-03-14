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روسيا.. السجن 15 عاما لمنتقدي المجموعات المسلحة مثل فاغنر

منذ 22 دقيقة
مجموعة فاغنر

مجموعة فاغنر

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صوّت النواب الروس، الثلاثاء، على نص يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما، على “تشويه سمعة” المجموعات المسلحة مثل فاغنر، وهو إجراء سار بالفعل فيما يتعلق بالجيش الروسي.

والإدانة الجنائية التي تعاقب على “تشويه سمعة القوات الروسية تمتد لتشمل تشكيلات المتطوعين والمنظمات والأشخاص الذين يساعدون القوات المسلحة لتنفيذ مهمتها”، وفق ما أشار مجلس الدوما على موقعه الإلكتروني.

وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين: “جميع الذين يخاطرون بحياتهم اليوم يهدفون لضمان أمن البلاد.. (..) العقوبات ستكون شديدة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما”.

وتشارك المجموعات المسلحة الخاصة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشن مجموعة فاغنر التي جندت عناصرها من السجون الروسية، هجوما في باخموت، الجبهة الساخنة في شرق أوكرانيا.

عقب بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، فرضت روسيا سلسلة من العقوبات الجنائية، لمواجهة أي شكل من أشكال انتقاد الجيش.

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