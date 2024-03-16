روسيا.. القبض على رجل بعد الاشتباه في أنه عميل لأوكرانيا

نقلت وكالة تاس للأنباء السبت عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول إنه قبض على روسي عمره 61 عاما بتهمة التخطيط لما وصفه بهجوم إرهابي لصالح أوكرانيا على تقاطع سكك حديدية عبر سيبيريا في منطقة سفيردلوفسك بجبال الأورال.

وذكرت الوكالة أن جهاز الأمن الاتحادي قال إن أجهزة المخابرات الأوكرانية جندت الرجل في مدينة لفيف الأوكرانية وأرسلته إلى روسيا. وقالت الوكالة إنه اعترف بالتهم الموجهة إليه ويتعاون مع التحقيق.

وفي الأشهر القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها على أهداف اقتصادية داخل روسيا بطائرات مسيرة بعيدة المدى لقصف سلسلة من مصافي النفط في الجزء الغربي من البلاد.

وقالت كييف في وقت سابق إنها تستهدف خط السكك الحديدية عبر سيبيريا، وهو طريق رئيسي لنقل البضائع الروسية.