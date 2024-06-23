روسيا: القضاء على 1975 عسكرياً وتدمير موقع لتدريب الطيارين في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد 23 حزيران/يونيو 2024، أن القوات الروسية قضت على 1975 عسكريا، وقامت تدمير موقع لتدريب الطيارين والطواقم الجوية الأوكرانية وإسقطت عشرات المسيّرات التي أطلقتها أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وجاء في باليان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

وجهت قواتنا صباح اليوم ضربة صاروخية بحرية وجوية بعيدة المدى لموقع لتدريب الطيارين وتأهيل الطواقم الجوية الأوكرانية.

وعززت قوات “الشمال” مواقعها وبلغت خسائر العدو 210 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية وآليات له، ومحطة رادار AN/TPQ-50 ومحطة “بلاستون” للحرب الإلكترونية.

وعززت قوات “الغرب” الروسية مواقعها وكبدت العدو 500 قتيل ودمرت مدافع غربية وأسلحة له ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

حسنت قوات “الجنوب” مواقعها وبلغت خسائر العدو 570 عسكريا ودبابة ومدافع غربية وآليات و4 مستودعات للذخيرة.

حسنت قوات “المركز” مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 6 هجمات وكبدت العدو 430 قتيلا ودبابة ومدرعة “برادلي” أمريكية ومدافع وأسلحة غربية.

عززت قوات “الشرق” مواقعها وكبدت العدو 135 عسكريا ومنصة “ستريلا-10” للدفاع الجوي ذاتية الحركة، ومدافع غربية ومحطة للحرب الإلكترونية.

وألحقت قوات “دنيبر” خسائر مادية كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 130 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.

وتدمير 3 محطات حرب إلكترونية “إنكلاف” و”بوكوفل-أد”.

وتدمير منصة صواريخ “آيريس- تي” ألمانية ومحطتي رادار “P-18”.

وإسقاط 33 صاروخ “هيمارس” أمريكية و”فامبير” تشيكية و”أولخا” أوكرانية.

وإسقاط 75 مسيرة أوكرانية.