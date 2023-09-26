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روسيا.. القضاء يرفض الطعن المقدم من المعارض نافالني ضد سجنه 19 عاماً

منذ ساعتين
أليكسي نافالني

أليكسي نافالني

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قال قاض إن محكمة في موسكو رفضت الثلاثاء استئناف أبرز زعيم للمعارضة الروسية أليكسي نافالني على حكم آخر بسجنه 19 عاما صدر الشهر الماضي بعد حكم سابق ضده.

وصدر أحدث حكم في الرابع من أغسطس\آب بعد إدانة نافالني بست تهم تتعلق بنشاط متطرف مزعوم، ونفى المعارض الروسي جميع الاتهامات.

ورفض قاض في موسكو الاستئناف في نهاية جلسة شارك فيها نافالني عبر رابط فيديو.

ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضور الجلسة إلا حين النطق بالحكم رغم اعتراض نافالني ومحاميه.

وجاء أحدث حكم بعد عقوبة أخرى بالسجن 11 عاما ونصف العام يقضيها نافالني بالفعل في مستعمرة آي.كيه-6 العقابية في ميليخوفو على بعد حوالي 235 كيلومترا شرقي موسكو بتهمة الاحتيال وتهم أخرى نفى ارتكابها واعتبرها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إسكاته عن انتقاد الرئيس فلاديمير بوتين.

ونافالني (47 ​​عاما) هو الرجل الأشهر بين شخصيات المعارضة الروسية المنقسمة، ويصفه أنصاره بأنه مثل نيلسون مانديلا وسيطلق سراحه من السجن ذات يوم ليقود البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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