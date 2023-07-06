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روسيا: المحتجون في فرنسا يستخدمون أسلحة سلمها الغرب لكييف

منذ 3 ساعات
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن المحتجين في فرنسا يستخدمون الأسلحة التي سلمها الغرب لكييف.

وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الأسلحة والأموال التي خصصها الغرب وحلف شمال الأطلسي وفرنسا بشكل مباشر لدعم “القوميين والنازيين والفاشيين على أراضي أوكرانيا، عادت عليهم بنتائج عكسية، فهي لم تظهر فحسب على أراضيهم، بل تستخدم ضد شعوبهم”.

كما أضافت: “الأسلحة التي سلمت إلى كييف ينتهي بها المطاف في أيدي نفس المتظاهرين وتستخدم ضد الشرطة هناك، في فرنسا”.

احتجاجات عنيفة

وكانت قد اندلعت احتجاجات عنيفة في باريس ومدن فرنسية بعد مقتل مراهق يدعى نائل، 17 عاما، على يد شرطي مرور.

وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب والاحتجاجات في فرنسا، حوالي 55 مليون يورو.

ويوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن حدة التظاهرات في مختلف المناطق الفرنسية تراجعت وساد هدوء في مدن كانت شهدت توترات واشتباكات في الليالي الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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