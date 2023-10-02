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روسيا: الموقف الأمريكي من أوكرانيا لن يتغير بعد قانون التمويل

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، الاثنين، إن إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون التمويل المؤقت الذي أغفل ذكر المساعدات لأوكرانيا لن يغير شيئا، واصفا قرار واشنطن بأنه “استعراض أمام الشعب”، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وقال ريابكوف أيضا إن الصواريخ الأمريكية الصنع التي كانت تشملها سابقا معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، المعطلة حاليا، يمكن أن تظهر في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وانسحبت واشنطن من المعاهدة في عام 2019. وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة بشرط ألا تفعل واشنطن ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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