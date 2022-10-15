روسيا: الناتو فشل في تحويل أوكرانيا إلى "دولة معادية"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، على أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” هزم في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن الحلف فشل في تنفيذ المشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى “دولة معادية لبلاده”، وفق قوله.

حذّرنا مراراً

كما اعتبر أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، إلا أنه اختار العكس، مضيفاً أن حلف الناتو مستمر بالتصعيد ويرفع من حجم المخاطرة.

وذكّر غروشكو في حديث لوكالة تاس السبت، بأن موسكو كانت حذّرت على مدى سنوات طويلة من مغبّة دخول جورجيا وأوكرانيا للحلف، مشددة على أن ذلك سيكون بمثابة قنبلة موقوتة في قاعدة الأمن الأوروبي. وأوضح أنها نبّهت بعد عام 2007 عندما اتخذ الحلف القرار في بوخارست، بأن تلك القنبلة ستنفجر عاجلا أم آجلا إذا لم تتم إعادة النظر.

إلى ذلك، رأى أن الغرب تجاوز الخط الأحمر بهجومه على جسر القرم، في إشارة إلى التفجير الذي نفّذ قبل أيام على الجسر وترك خسائر كبيرة.

توتر كبير

يشار إلى أن التوتر بين موسكو والغرب كان وصل إلى أعلى المستويات على وقع العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، المستمرة منذ أشهر.

وأكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبيرغ مراراً أن الدول الأعضاء في الحلف الدفاعي موحدة في دعم كييف، ومعاقبة موسكو، ومنع انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما شدد أكثر من مرة على حرية أي دولة بالتقدم إلى عضوية الحلف، فيما حذر الكرملين أكثر من مرة من توسعه، بما يشكل تهديدا قوميا لروسيا!