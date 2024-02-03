روسيا: انتشلنا 15 جثة من تحت أنقاض مبنى شرق أوكرانيا

انتشلت عناصر الطوارئ الروسية، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، 15 جثة من تحت الأنقاض عقب هجوم أوكراني على مبنى في مدينة ليسيتشانسك بمنطقة لوهانسك المحتلة في شرق أوكرانيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطوارئ.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن عمالها أنقذوا 10 أشخاص.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لعمال الطوارئ وهم ينقلون شخصين مخضبين بالدماء على محفات في الظلام من تحت أنقاض مبني.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق بشكل مستقل من أي تفاصيل عن التقرير الصادر عن المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها في عام 2022.

ولم يدل المسؤولون الأوكرانيون بأي بيان عن الواقعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن “عشرات المدنيين” كانوا في المبنى وقت الهجوم وإن أسلحة غربية استخدمت فيه.