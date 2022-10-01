روسيا: انسحاب القوات من ليمان لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني

قالت روسيا السبت إن قواتها انسحبت من بلدة ليمان في شرق أوكرانيا لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع، مستخدمة الاسم الروسي للبلدة، “فيما يتعلق بخلق تهديد بالمحاصرة، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة”.

ومثلت سيطرة أوكرانيا على ليمان، التي استخدمتها روسيا كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها على مدى أشهر، هزيمة كبرى لموسكو بعد يوم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية منها دونيتسك التي تقع بداخلها ليمان.

هذا وقد قال متحدث باسم القوات في شرق أوكرانيا السبت إن القوات الأوكرانية دخلت بلدة ليمان، التي ظلت معقلا للقوات الروسية لفترة طويلة وذكرت كييف أنها تحاصرها، مضيفا أن القتال يشتد.

أدلى المتحدث سيرهي تشيريفاتي بتلك التصريحات للتلفزيون.