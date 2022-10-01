السبت 5 ربيع الأول 1444 ﻫ - 1 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: انسحاب القوات من ليمان لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني

منذ ساعة واحدة
عنصر من الجيش الاوكراني

عنصر من الجيش الاوكراني

A A A
طباعة المقال

قالت روسيا السبت إن قواتها انسحبت من بلدة ليمان في شرق أوكرانيا لتجنب محاصرتها من الجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع، مستخدمة الاسم الروسي للبلدة، “فيما يتعلق بخلق تهديد بالمحاصرة، تم سحب القوات المتحالفة من مستوطنة كراسني ليمان إلى خطوط أكثر فائدة”.

ومثلت سيطرة أوكرانيا على ليمان، التي استخدمتها روسيا كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها على مدى أشهر، هزيمة كبرى لموسكو بعد يوم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية منها دونيتسك التي تقع بداخلها ليمان.

هذا وقد قال متحدث باسم القوات في شرق أوكرانيا السبت إن القوات الأوكرانية دخلت بلدة ليمان، التي ظلت معقلا للقوات الروسية لفترة طويلة وذكرت كييف أنها تحاصرها، مضيفا أن القتال يشتد.

أدلى المتحدث سيرهي تشيريفاتي بتلك التصريحات للتلفزيون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تصريح "صادم" لحليف بوتين المقرب حول استخدام النووي في أوكرانيا!
اردوغان
اردوغان: أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا خلال اشتباك في الضفة الغربية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كريستيانو رونالدو
مونديال قطر.. المنتخب البرتغالي يصدم رونالدو
مصرف لبنان
بيان جديد من مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
لحظة إنقاذ رضيعة في الصين من الطابق السابع
فيديو مرعب.. سبايدر مان الصيني ينقذ رضيعة من الطابق السابع!