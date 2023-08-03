روسيا: انضمام دول لعضوية "بريكس" سيعزز من شأنها ويقويها

قالت روسيا اليوم الخميس إن انضمام دول جديدة لعضوية مجموعة بريكس سيعزز من شأنها ويقويها، وذلك في أكثر تأييد من موسكو صراحة حتى الآن لاقتراح توسيع المجموعة.

تضم مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة حاليا في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وترى موسكو أن المجموعة تتزايد أهميتها وتشكل ثقلا مضادا مؤثرا في مواجهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشؤون العالمية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “بالطبع نعتقد أنه بشكل أو بآخر، توسيع مجموعة بريكس سيساهم في زيادة تطوير وتعزيز هذه المنظمة”.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح أدلى به رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال فيه إن “من المهم للغاية” للسعودية الانضمام إلى مجموعة دول بريكس بالإضافة إلى الأرجنتين والإمارات إذا رغبتا في ذلك.

وقال بيسكوف إن روسيا لها علاقات بناءة مع الدول الثلاث لكن “لا نعتقد أننا بحاجة لاستباق الأحداث” فيما يتعلق بدول بعينها مرشحة للانضمام قبل مناقشة المسألة في قمة بريكس التي تعقد في جنوب أفريقيا بين 22 و24 أغسطس آب.

ويشكل تعزيز مجموعة بريكس جزءا من رؤية روسيا لتقليص نطاق هيمنة الولايات المتحدة وتشكيل عالم جديد “متعدد الأقطاب”. وتقدر موسكو العلاقات مع دول نامية امتنعت عن إدانة الأفعال الروسية في أوكرانيا وترغب في زيادة التجارة معها، وذلك في مسعى لمعادلة تأثير العقوبات الغربية المفروضة على اقتصادها.

وسيمثل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موسكو في قمة بريكس هذا الشهر بعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الحضور إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب ما قيل عن ارتكاب جرائم الحرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.