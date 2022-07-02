السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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روسيا بدأت بإصدار جوازات سفر في إقليم دونيتسك

منذ 41 دقيقة
قصف على دونيتسك_ أرشيفية

قصف على دونيتسك_ أرشيفية

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لا تزال المعارك بين الجيش الروسي والاوكراني على حالها، وفي آخر التطورات، أفاد موقع “كييف إندبندت” أن السلطات الروسية بدأت في إصدار جوازات سفر في إقليم دونيتسك الانفصالي. ووفقا للمصادر، فقد بدأت العملية حتى الآن في موقعين لفائدة المقيمين في هذه المنطقة بإقليم دونباس.

ويستمر القتال حول ليسيتشانسك آخر مدينة رئيسية لم يحتلها الروس بعد في منطقة لوغانسك إحدى مقاطعتين في حوض دونباس الصناعي تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل.

وميدانيا، قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكتب على تطبيق “تيلغرام”: “هناك انفجارات قوية في المدينة! التزموا البقاء في الملاجئ”. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

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