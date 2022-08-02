الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا بصفّ الصين.. من حق بكين اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها

منذ 21 ثانية
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الروسية  الثلاثاء إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هي استفزاز صريح.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصين لديها الحق في اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها.

وأبدت موسكو مساندتها للصين في وقت سابق الثلاثاء فيما يتعلق بالزيارة، وحذرت واشنطن من أنها ستضع الولايات المتحدة على مسار الاصطدام مع بكين.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها ولم تستبعد أبدا اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. وترفض تايوان مزاعم السيادة الصينية وتقول إن شعبها فقط هو الذي يقرر مستقبلها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الزيارة ستؤدي إلى “تطورات وعواقب خطرة للغاية”.

وقال محللون إن رد فعل بكين سيكون رمزيا على الأرجح. وقال سكوت كنيدي محلل الشؤون الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن “أعتقد أن الصين تحاول الإشارة إلى أن رد فعلها سيجعل الولايات المتحدة وتايوان في موقف غير مريح لكنه لن يتسبب في نشوب حرب”.

وتعتبر الصين أن زيارات مسؤولين أمريكيين لتايوان تبعث بإشارات تشجيع للمعسكر المؤيد للاستقلال في الجزيرة. ولا تربط واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية بتايوان لكنها ملزمة قانونا بتزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مؤشر الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تهبط متضررة من تداعيات التوتر بين أمريكا والصين
القمح الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية تقترب من الساحل التركي
منشأة نفطية في فنزويلا
صادرات نفط فنزويلا تهبط في يوليو.. فما سبب ذلك؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية