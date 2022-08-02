روسيا بصفّ الصين.. من حق بكين اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها

قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هي استفزاز صريح.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصين لديها الحق في اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها.

وأبدت موسكو مساندتها للصين في وقت سابق الثلاثاء فيما يتعلق بالزيارة، وحذرت واشنطن من أنها ستضع الولايات المتحدة على مسار الاصطدام مع بكين.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها ولم تستبعد أبدا اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. وترفض تايوان مزاعم السيادة الصينية وتقول إن شعبها فقط هو الذي يقرر مستقبلها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الزيارة ستؤدي إلى “تطورات وعواقب خطرة للغاية”.

وقال محللون إن رد فعل بكين سيكون رمزيا على الأرجح. وقال سكوت كنيدي محلل الشؤون الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن “أعتقد أن الصين تحاول الإشارة إلى أن رد فعلها سيجعل الولايات المتحدة وتايوان في موقف غير مريح لكنه لن يتسبب في نشوب حرب”.

وتعتبر الصين أن زيارات مسؤولين أمريكيين لتايوان تبعث بإشارات تشجيع للمعسكر المؤيد للاستقلال في الجزيرة. ولا تربط واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية بتايوان لكنها ملزمة قانونا بتزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها.