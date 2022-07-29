روسيا.. بعثة خبراء لمراجعة وضع حقوق الإنسان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة و 37 دولة أخرى بصدد تشكيل بعثة خبراء لمراجعة وضع حقوق الإنسان في روسيا.

وذكر برايس في بيان أن المراجعة، التي ستتم باستدعاء “آلية موسكو” لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تأتي ردا على الإجراءات التي اتخذتها روسيا في الآونة الأخيرة لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي والتقارير عن تعذيب المحتجزين في روسيا.

وقال إن بعثة الخبراء ستنشر تقريرها في سبتمبر أيلول.

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منظمة تضم 57 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة إلى دول مختلفة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استخدام آلية موسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وفي أبريل نيسان، قالت بعثة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها عثرت على أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها روسيا في أوكرانيا. ووصفت بعثة روسيا لدى المنظمة التقرير بأنه “حملة دعاية بلا أساس”.