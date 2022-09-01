روسيا تأسر 3 جنود أوكرانيين قرب محطة زابوريجيا النووية

قال مسؤول معين من جانب روسيا في الجزء الخاضع لسيطرتها في منطقة زابوريجيا الأوكرانية إن القوات الروسية أسرت ثلاثة جنود أوكرانيين، الخميس، خلال ما قال إنه هجوم على محطة زابوريجيا النووية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن المسؤول فلاديمير روجوف القول إن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال طبيعية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق أنها تصدت لمحاولة أوكرانية للسيطرة على المحطة، قبل ساعات من زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن القوات الأوكرانية حاولت السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا و”اتُخذت تدابير” للقضاء على القوات المعادية تتضمن استخدام الطيران العسكري.

وقالت الوزارة في بيان إن ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا عبروا نهر دنيبرو الذي يفصل الأراضي الخاضعة لسيطرة كل جانب الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش).

ووصف البيان العملية بأنها “استفزاز” بهدف عرقلة زيارة مقررة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة النووية.

كما اتهمت الوزارة أوكرانيا بقصف كل من موقع استقبال وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحطة زابوريجيا نفسها.

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية هي التي تقصف المحطة واتهمت موسكو بمحاولة “تقويض” مهمة الوكالة الدولية.