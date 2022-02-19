روسيا تأسف لموقف قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

في موقف أعربت عنه البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عبرت من خلاله عن إستغرابها وأسفها لموقف قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من التطورات في دونباس.

وقالت البعثة، في بيان عبر حسابها بموقع تويتر، “فوجئنا برد فعل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيغنيو راو وممثله الخاص لشئون أوكرانيا ميكو كينونين والأمين العام للمنظمة هيلغا شميد على الموقف في شرق أوكرانيا”.

وأضافت: “جميعهم يستنسخون بيانات القيادة العسكرية الأوكرانية التي تشير إلى أن ’استعداد القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم هي معلومات مغلوطة‘”.

وأعربت البعثة خلال بيانها عن أسفها لرفض راو وكينونين مجددًا الإنصات إلى تحذيرات روسيا خلال زيارتهما إليها الثلاثاء الماضي, متابعه البعثة “هذا بدلًا من دعوة كييف إلى الالتزام بالتدابير المقررة في اتفاقيات مينسك لتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 22/07/2020”.

وقالت متسائلة: “في الوقت ذاته فقد ظلا على صمتهما عندما أكدت بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى أوكرانيا في أكتوبر 2021 ارتكاب القوات المسلحة الأوكرانية أعمالًا عدائية جنوبي منطقة دونيتسك”. هل ترون ذلك من قبيل الحياد؟”.

واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة “دونباس”، جنوب شرقي أوكرانيا.







