روسيا.. تأييد سجن المعارض أليكسي نافالني 9 سنوات

فضت محكمة في موسكو الاستئناف الذي تقدّم به المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ضد حكم بسجنه 9 سنوات.

وقضت محكمة مدينة موسكو بـ”ترك الحكم من دون تغيير”، وأن يدخل حيّز التنفيذ فورا.

ويعني ذلك أنه سيتم نقل نافالني إلى سجن، حيث تُطبّق إجراءات صارمة ليقضي عقوبته، بعدما أدين في مارس/آذار بالاختلاس وازدراء المحكمة.

ومنذ فبراير/شباط 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية “احتيال” تعود إلى 2014، وذلك عندما عاد إلى روسيا بعد تلقيه العلاج في ألمانيا، إثر هجوم مفترض بغاز أعصاب سام خلال زيارة لسيبيريا عام 2020.

ودعا نافالني من داخل سجنه خلال الأيام الماضية إلى احتجاجات مناهضة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأوقف أليكسي نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني 2021 في موسكو إثر عودته من ألمانيا حيث أمضى فترة تعافٍ من عملية تسميم بمادة نوفيتشوك يتّهم هو والدول الغربية الكرملين بالوقوف خلفها.

ولم تفتح روسيا أيّ تحقيق في محاولة التسميم هذه، زاعمة أن ليس لديها أيّ دليل في هذا الخصوص إذ إن برلين لم تتشاطر معها نتائج التحاليل الطبية التي أجرتها لأبرز معارضي الكرملين.

وفُرضت على نافالني، وهو من أشرس منتقدي الفساد في البلد، عقوبة السجن لسنتين ونصف سنة في قضية “احتيال” هي مسيّسة في نظره.

وأثارت هذه الإدانة موجة تنديد دولية، متسببة بعقوبات جديدة اتّخذها الغرب في حقّ موسكو.