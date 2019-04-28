روسيا تؤكد: إيران وفية لوعودها لإسرائيل

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا فلاديمير بوتين ، ألكسندر لافرينتييف ، أن القوات الإيرانية الموجودة في سوريا مستقرة على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية، على الرغم من اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وقال لافرينتييف، لوكالة “سبوتنيك”، حول إذا ما أدى اعتراف ترامب إلى تحرك القوات الإيرانية: “لقد توصلنا إلى اتفاق مع أصدقائنا الإيرانيين، أن بعض الوحدات هناك على الحدود السورية – الإسرائيلية ستبقى على مسافة من 75 إلى 80 كيلومترا، لضمان الأمن في المنطقة الجنوبية لـ”منطقة خفض التصعيد” وتحويلها إلى منطقة آمنة، وهم سيفون بوعودهم”.

في سياق متصل، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، أن موسكو لا تستعبد فكرة إنشاء مجموعة عمل دولية تكون معنية بانسحاب القوات الأجنبية من سوريا، لكن يجب أن يأتي أولا استقرار الأوضاع.

وقال إن “هناك فكرة لإنشاء هذه المجموعة من أجل المساهمة في تسوية الأزمة السورية وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية”، مضيفاً أنه “ربما يكون من الصالح بذل الجهود في اتجاه انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، لكن لفعل ذلك يجب أن تكون سوريا قوية، يجب أن تستقر الأوضاع في سوريا، ويتم تحييد كل المجموعات الإرهابية”.

المصدر وكالة سبوتنيك