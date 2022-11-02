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روسيا تؤكد التزامها بمنع وقوع اشتباك نووي

منذ 29 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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قالت روسيا الأربعاء إنها ملتزمة تماما بمنع حرب نووية، وإن تجنب وقوع اشتباك بين القوى النووية في العالم هو الأولوية الأولى لها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “نعيد التأكيد التام على التزامنا بالبيان المشترك لزعماء الدول الخمس المسلحة نوويا بشأن منع حرب نووية وتجنب سباق تسلح، والصادر في الثالث من يناير كانون الثاني عام 2022”.

وأصدرت روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا بيانا مشتركا في يناير\كانون الثاني يؤكد مسؤوليتها في تجنب حرب نووبة.

هذا وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في وقت سابق الأربعاء 2\11\2022، إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، مضيفا أنه ليس لديه تعليق محدد على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن مناقشات روسية في هذا الصدد.

وأضاف كيربي “لقد أوضحنا منذ البداية أن تعليقات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقا عميقا، ونحن نأخذها على محمل الجد”.

وأردف “نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تجهز لاستخدامها”.

    المصدر :
  • رويترز

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