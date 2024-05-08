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روسيا تؤكد تقديرها للعلاقات مع كوريا الشمالية وسعيها لتطويرها في كل المجالات

منذ 49 دقيقة
علما روسيا وكوريا الشمالية

علما روسيا وكوريا الشمالية

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قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء 8 أبريل/مايو 2024، إنها تقدر علاقاتها مع كوريا الشمالية. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تقرير حول شحن موسكو مواد بترولية مكررة إلى كوريا الشمالية بمستويات تتجاوز فيما يبدو الحد الأقصى الذي يقرره مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، “نقدر علاقاتنا الثنائية مع كوريا الشمالية ونعتزم تطويرها في جميع المجالات الممكنة”.

وأضاف أن كوريا الشمالية “شريكتنا الجيدة والواعدة للغاية”.

ونقلت رويترز أمس الثلاثاء عن مسؤول أمريكي لم تحدد هويته قوله إن شحنات المواد النفطية المكررة الروسية دفعت بالفعل واردات كوريا الشمالية إلى “تجاوز الحد الأقصى السنوي البالغ 500 ألف برميل المقرر من مجلس الأمن الدولي”.

    المصدر :
  • رويترز

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