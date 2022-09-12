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روسيا تؤكّد أنها ستحقّق أهدافها العسكرية في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
جندي من الجيش الروسي

جندي من الجيش الروسي

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أعلن الكرملين الاثنين 12 أيلول، أنّ روسيا ستحقّق أهداف “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، في أول تعليق من الكرملين على التقدم الكبير الذي حققه الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف في مطلع الأسبوع.

وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” إنه لا توجد مناقشات جارية حول إمكانية نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي إحدى التوصيات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتها للمحطة.

ورفض بيسكوف الرد على أسئلة حول حشد محتمل لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تشن ضربات جوية على القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع خريطة تظهر أن قواتها قد تخلّت عن كل منطقة خاركيف تقريبا، بعد هجوم مضاد خاطف لأوكرانيا الأسبوع الماضي أجبر روسيا على التخلي عن سلسلة من معاقلها الرئيسية في الإقليم.

    المصدر :
  • رويترز

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