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حرب أوكرانيا.. روسيا تؤكّد السيطرة على "ماريوبول"

21 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 11:42 صباحًا
جندي روسي في ماريوبول (رويترز)

جندي روسي في ماريوبول (رويترز)

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أفادت وكالة رويترز بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هنّأ وزير الدفاع “سيرغي شويغو” على نجاح العملية في ماريوبول، اذ أعلن الأخير السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية الاستراتيجية.

وأضاف شويغو أن “أكثر من ألفي مسلح محاصرون الآن في آزوفستال بمدينة ماريوبول واستسلم 1478 بالفعل”، مؤكّدًا أنّ الوضع بماريوبول هادئ ويسمح بالبدء في استعادة النظام في المدينة.

وتعد ماريوبول هدفًا استراتيجيًّا بالنسبة إلى روسيا منذ بداية العملية العسكرية قبل نحو شهرين، كونها تشكل القلب النابض للنشاط البحري التجاري الأوكراني، والسيطرة عليها يعني السيطرة على نحو 80 بالمئة من ساحل أوكرانيا على البحر الأسود.

التراجع عن اقتحام مصنع صلب في ماريوبول

في سياق متصل، أمر بوتين الجيش بإلغاء خطط اقتحام مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إنه يريد أن يستمر حصاره بإحكام بدلا من ذلك.

وأعطى الأمر لوزير الدفاع “سيرجي شويغو” الذي سبق وأخبر بوتين بأن أكثر من ألفي مقاتل أوكراني لا يزالون يتحصنون في المصنع الضخم الذي يضم مساحة كبيرة تحت الأرض.

وقال بوتين لشويجو في اجتماع في الكرملين نقله التلفزيون “أعتقد أن الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية غير ضروري … أطلب منك إلغاء ذلك”، مشيرًا الى أن قراره بعدم اقتحام مصنع آزوفستال كان بدافع الرغبة في الحفاظ على حياة الجنود الروس.

هذا ولفت الى انه “لا حاجة لدخول هذه السراديب والزحف تحت الأرض في هذه المنشآت الصناعية… حاصروا هذه المنطقة الصناعية بحيث لا تنفذ ذبابة”.

وخاطب الرئيس الروسي الجنود الأوكرانيين في المصنع الذين لم يستسلموا بعد قائلا إن روسيا ستعاملهم باحترام وستقدم المساعدة الطبية للجرحى.

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