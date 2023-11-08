روسيا تبحث رفع الحظر عن تصدير البنزين

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، الأربعاء، قوله إن بلاده تبحث رفع الحظر عن تصدير بعض درجات البنزين.

قال شولجينوف إنه يجري الآن بحث رفع الحظر عن البنزين 92 و 95.

وفرضت روسيا حظرا على صادرات الوقود في 21 سبتمبر أيلول للحد من ارتفاع الأسعار محليا ونقص الوقود. وخففت الحكومة القيود في السادس من أكتوبر تشرين الأول لتسمح بتصدير الديزل عبر خط الأنابيب لكنها أبقت على الإجراءات المتعلقة بصادرات البنزين على حالها.

ويقول مسؤولون إن الحظر سيُرفع بمجرد استقرار السوق المحلية. وتوقع محللون إلغاء القيود بعد اكتمال موسم حصاد الحبوب في الآونة الأخيرة.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأحد أن روسيا ستستمر في خفضها الطوعي الإضافي لتصدير النفط الخام ومنتجاته بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2023 حسبما أُعلن سابقا.

ونقلت إنترفاكس عن مصدر لم تسمه بسوق الوقود قوله إن مصفاة كيريشي النفطية المملوكة لشركة سورجوتنيفتيجاز قدمت بالفعل طلبا لتصدير البنزين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق.