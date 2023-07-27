الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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روسيا تبدأ شحن نفط خام إلى أفريقيا وتعزز مبيعات الوقود

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله، الخميس، إن روسيا بدأت شحن نفط خام إلى أفريقيا للمرة الأولى هذا العام وإنها عززت مبيعات المنتجات النفطية إلى القارة بأكثر من ثلاثة أمثالها في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار.

وذكر شولجينوف أن روسيا شحنت 200 ألف طن من الخام إلى أفريقيا حتى الآن، إلى جانب نحو ثمانية ملايين طن من المنتجات النفطية.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الإفريقية الثانية ستنعقد في بطرسبورغ يومي الـ27 والـ28 من يوليو الجاري.

وستبحث تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد سبل تطوير هذه العلاقات على المدى الطويل، كما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد رشات عمل.

    المصدر :
  • رويترز

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