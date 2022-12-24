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روسيا تبدأ في هدم مبنى مسرح الدراما في ماريوبول

منذ 15 دقيقة
آثار الدمار في مسرح ماريوبول

آثار الدمار في مسرح ماريوبول (رويترز)

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بدأت السلطات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحتلة هدم معظم مبنى مسرح الدراما بالمدينة الذي تقول السلطات الأوكرانية إن المئات لقوا حتفهم فيه خلال قصف جوي في مارس آذار.

وأظهر تسجيل مصور على مواقع أوكرانية وروسية على حد سواء (الجمعة 23-12-2022) معدات ثقيلة وهي تهدم معظم المبنى بينما تترك واجهته الأمامية سليمة.

وندد المسؤولون الأوكرانيون بعملية الهدم باعتبارها محاولة للتغطية على القتلى الذين سقطوا في قصف 16 مارس آذار والقضاء على الثقافة الأوكرانية. وقال المسؤولون الروس إن ذلك جزء من خطط لإعادة بناء المسرح في مدينة يسيطرون عليها بشكل قوي.

وقال وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو على فيسبوك “لم يعد مسرح ماريوبول موجودا… يقوم المحتلون بإزالة آثار جرائمهم ولا يهتمون بما إذا كان هذا تراثا ثقافيا أو ما إذا كان ينتمي إلى ثقافة أخرى”.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مدير المسرح إيجور سولونين قوله إن عملية الهدم لم تشمل “سوى الجزء من المبنى الذي يستحيل ترميمه فقط”، ودعت الخطط إلى استكمال إعادة بناء المسرح بحلول نهاية عام 2024.

وكان قصف المسرح جزءا من حصار روسي مطول لميناء ماريوبول المطل على بحر آزوف والذي يُنظر إليه على أنه حاسم لخطوط الإمداد الروسية بين المناطق التي تسيطر عليها قواتها في جنوب وشرق أوكرانيا.

ولجأ مدنيون إلى المسرح. وقال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 300 شخص لقوا حتفهم خلال القصف الروسي رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد أكبر.

    المصدر :
  • رويترز

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