روسيا تبدي استغرابها من اقتراح بايدن بشأن إطار جديد بدلا من معاهدة ستارت

أبدى مصدر في وزارة الخارجية الروسية استغرابه اليوم الاثنين من اقتراح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض على إطار جديد للحد من الأسلحة كي يحل محل معاهدة ستارت الجديدة عندما تنتهي صلاحيتها في عام 2026.

وقال بايدن في بيان يوم الاثنين إن إدارته مستعدة للتفاوض “بشكل سريع” للتوصل لإطار عمل جديد لكنه قال إن على روسيا أن تثبت استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر الروسي لرويترز “هل هذا بيان جاد أم أن الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض تعرض لاختراق؟

” ومع ذلك فإذا كانت هذه نية جادة فمع من على وجه الدقة يعتزمون مناقشتها؟”.

وأصبحت معاهدة “ستارت 3” على وشك الانهيار في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رغم طرح الجانب الروسي اقتراحات متكررة لتمديد المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011.

هذه هي الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.

تتألف معاهدة ستارت الجديدة من 3 أجزاء منفصلة، وهي نص المعاهدة، وبروتوكول المعاهدة، والملاحق الفنية، وجميع هذه المستويات ملزمة قانونا.