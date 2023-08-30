روسيا تبدي قلقها إزاء الوضع في الغابون

أبدت روسيا الأربعاء قلقها إزاء الوضع في الغابون بعد انقلاب لضباط من الجيش هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين “استقبلت موسكو بقلق تقارير عن تدهور بالغ في الوضع الداخلي بالدولة الأفريقية الصديقة.

نواصل مراقبة تطور الأوضاع عن كثب ونأمل في الاستقرار سريعا”.

وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تراقب الوضع عن كثب.

وتتطلع روسيا لبناء علاقات دبلوماسية وتجارية مع أفريقيا مع استضافة الرئيس فلاديمير بوتين قمة للقادة الأفارقة الشهر الماضي.

وكانت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، التي قتل مؤسسها يفجيني بريجوجن في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، تنشط أيضا في عدة دول أفريقية.