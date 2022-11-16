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روسيا تبيع حجما قياسيا من السندات الحكومية في يوم واحد

منذ 50 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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باعت وزارة المالية الروسية حجما قياسيا من أدوات الديون الحكومية في يوم واحد، الأربعاء، في وقت تعمل فيه موسكو على تعزيز الاقتراض بينما تظل ظروف السوق مواتية نسبيا.

وجمعت وزارة المالية ما يصل مجموعه إلى 823 مليار روبل (13.7 مليار دولار) في مزادات أسبوعية لبيع سندات الحكومة المقومة بالروبل، وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 440 مليار روبل.

ومن المتوقع أن تسجل روسيا عجزا في الميزانية بنسبة اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك مع استمرار تداعيات العقوبات الغربية وتكاليف ما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا في التأثير على الاقتصاد واستنزاف الموارد المالية للحكومة.

وقالت وزارة المالية إن عملية البيع القياسية أظهرت “ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الروسي والثقة في سياسة الاقتصاد الكلي التي تنتهجها الحكومة”.

لكن محللين قالوا إن الحكومة كانت تحاول على الأرجح جمع أكبر قدر ممكن من الأموال بينما تسمح ظروف السوق.

وقال مصدر بوزارة المالية لرويترز إنهم يرغبون في بدء التمويل لتغطية متطلبات الاقتراض العام المقبل في أقرب وقت ممكن.

وتهدف وزارة المالية إلى اقتراض ما يصل إلى 3.5 تريليون روبل في عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

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