روسيا تتباهى.. تدمير أول دبابة تشالنجر 2 البريطانية بأوكرانيا

هناك 3 أنواع من الدبابات الغربية التي تم الإعلان عن إرسالها إلى أوكرانيا وهي “ليوبارد – 2” الألمانية،و “تشالنجر – 2″ البريطانية، و”إم – 1 أبرامز” الأمريكية.

وأصبحت دبابة تشالنجر 2 بريطانية الصنع هي الأولى من نوعها التي يتم تدميرها في أوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ موجه في ساحة معركة بالقرب من معقل روسي رئيسي.

وانتشر على مواقع الإنترنت، خصوصا الموالية لروسيا، مقطع فيديو للحظة إصابة دبابة القتال الرئيسية البريطانية بصاروخ موجه عيار 152 ملم تحت البرج في معركة الساعة 6 صباحًا بالقرب من قرية روبوتين الأوكرانية.

My sources in Ukraine tell me that the Molotovs have gotten much stronger. pic.twitter.com/pM9kNHtgXh

— ayden (@squatsons) September 6, 2023