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روسيا تتبنى استراتيجية دبلوماسية لإدارة الأزمات مع الغرب

منذ ساعة واحدة
روسيا وحلف الناتو

روسيا وحلف الناتو

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية قوله اليوم الجمعة إن دبلوماسية بلاده مع الغرب منصبة حاليا على إدارة الأزمات ومحاولة ضمان عدم تحول التوتر إلى صراع واسع النطاق.

وأضاف ريابكوف في مقابلة أن الضمانات الأمنية التي سعت لها روسيا وناقشتها مع الغرب في 2021 لم تعد مناسبة لمقتضى التطورات وأن موسكو لا تثق في حلف شمال الأطلسي.

وتابع قائلا للوكالة “أولويات روسيا تغيرت تماما (منذ 2021) بما في ذلك مسألة ضمان أمنها الخاص وتشكيل إطار أكثر استقرارا لهذه الجهود”.

وأضاف “ما يحدث في الغرب هو قبل كل شيء مهمة الجيش حاليا… والدبلوماسية في هذا الاتجاه تعمل في وضع إدارة الأزمات وفي… منع الانزلاق إلى صراع واسع النطاق”.

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    المصدر :
  • رويترز

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