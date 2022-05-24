روسيا تتجّه لإقامة قاعدة عسكرية في منطقة خيرسون

تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، على وقع احتدام المعارك في دونباس في محاولة لإحكام السيطرة على منطقة الشرق، التي عزّزت فيها روسيا نشاطها العسكري بعدما انسحبت من محيط العاصمة كييف منذ أسابيع.

في السياق، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن مسؤول حكومي بمنطقة خيرسون الأوكرانية، أنّ الإدارة التي عينتها روسيا للمنطقة ستطلب من موسكو إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها.

وبعد شنّها الغزو في شباط، استولت روسيا بشكل خاص، على منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو منذ صراع سابق في عام 2014.

ونصبت إدارة جديدة هناك وبدأت في إدخال الروبل الروسي عملة للمنطقة.

الى ذلك، قال “كيريل ستريموسوف”، نائب رئيس ما تسميه روسيا “الإدارة الإقليمية المدنية والعسكرية” في خيرسون، لوكالة الإعلام الروسية: “يجب أن تكون هناك قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون”.

وأضاف “سنطلب هذا، وهو ما يريده الشعب كله. هذا أمر أساسي وسيكون ضامنًا لأمن المنطقة وسكانها”.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها شنّت غارات جوية وهجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف في شرق أوكرانيا فيما تحاول وحداتها البرية تطويق مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس.

وأشارت الوزارة الى أن القوات الجوية الروسية قصفت في شرق أوكرانيا أربعة مراكز للقيادة، ونقطة اتصالات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات و 87 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة إلى سبعة مستودعات للذخيرة، ذاكرةً أنّ المدفعية الروسية أصابت 73 نقطة قيادة و 578 منطقة تجمعت فيها القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، فضلا عن 37 وحدة مدفعية. وذكرت روسيا أنها أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية من طراز سوخوي-25.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ صواريخ طويلة المدى أطلقت من البحر أصابت أسلحة أوكرانية في محطة سكة حديد مالين في غرب أوكرانيا أثناء نقلها إلى الشرق.